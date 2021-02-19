AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, en son spot doğalgaz piyasasında 14 Şubat'ta işlem hacmi 36 milyon 262 bin 885 liraya ulaşmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1206 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Toplam işlem hacmi ise dün 40 milyon 30 bin 841 liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 773 bin 737 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı ise 33 milyon 174 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1242 lira 31 kuruş, satış fiyatı 1169 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 261 milyon 271 bin 442 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 271 milyon 886 bin 587 metreküp olarak kayda geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğal gaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.