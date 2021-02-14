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Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 36 milyon 262 bin 885 liraya çıktı

Spot doğalgaz piyasasında günlük bazda işlem hacmi 36 milyon 262 bin 885 lirayla rekor kırdı

Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 36 milyon 262 bin 885 liraya çıktı
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, en son spot doğalgaz piyasasında geçen yıl 20 Ağustos’ta işlem hacmi 28 milyon 999 bin 169 liraya ulaşmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1221 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Toplam işlem hacmi ise dün 36 milyon 262 bin 885 liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam cuma günü 5 milyon 189 bin 843 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı 29 milyon 837 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1258 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1185 lira 14 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 239 milyon 442 bin 34 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 415 bin 160 metreküp olarak kayda geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğalgaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.

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