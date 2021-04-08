AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artarak yaklaşık 17 milyon 220 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 53,3 artarak 5 milyar 389 milyon 226 bin 39 lira oldu. Bu rakam, Mart 2020'de 3 milyar 514 milyon 955 bin 489 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 215 milyon 680 bin 327 lirayla 19 Mart'ta, en düşük işlem hacmi ise 134 milyon 204 bin 330 lirayla 28 Mart'ta gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 311 lira 41 kuruş olarak gerçekleşti.