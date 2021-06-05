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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi mayısta yüzde 133 arttı

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 artarak 6,1 milyar lira oldu. Geçen ay bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 360 lira 59 kuruş olarak kayıtlara geçti

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi mayısta yüzde 133 arttı
AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 artarak 16 milyon 873 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada, Mayıs 2020'de 2 milyar 629 milyon 534 bin 731 lira olarak kayıtlara geçen işlem hacmi ise yüzde 132,8 artarak 6 milyar 122 milyon 569 bin 78 lira oldu.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 235 milyon 622 bin 246 lirayla 6 Mayıs'ta, en düşük işlem hacmi ise 141 milyon 2 bin 427 lirayla 13 Mayıs'ta gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 360 lira 59 kuruş olarak gerçekleşti.

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