AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 16 milyon 645 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 136,2 artarak 5 milyar 226 milyon 47 bin 299 lira oldu. Bu rakam, Nisan 2020'de 2 milyar 212 milyon 935 bin 778 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 249 milyon 825 bin 115 lirayla 29 Nisan'da, en düşük işlem hacmi ise 110 milyon 860 bin 345 lirayla 4 Nisan'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 312 lira 15 kuruş olarak gerçekleşti.