AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 16 milyon 565 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 4 milyar 945 milyon 244 bin 182 liraya yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2019'da 4 milyar 377 milyon 599 bin 667 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 184 milyon 625 bin 24 lirayla 29 Temmuz'da, en düşük işlem hacmi ise 121 milyon 486 bin 995 lirayla 12 Temmuz'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı temmuzda 296 lira 36 kuruş oldu.