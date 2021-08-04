AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artarak yaklaşık 17 milyon 780 bin 338 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada, Temmuz 2020'de 4 milyar 945 milyon 244 bin 182 lira olarak kayıtlara geçen işlem hacmi ise yüzde 87,3 artarak 9 milyar 262 milyon 680 bin 421 lira oldu.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 339 milyon 693 bin 975 lirayla 27 Temmuz'da, en düşük işlem hacmi ise 208 milyon 338 bin 743 lirayla 22 Temmuz'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 518 lira 37 kuruş olarak gerçekleşti.