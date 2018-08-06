Spotify aile paketi aldıysanız uygulama sizden bir ikâmetgahının adresi isteyecek. Bu adresi sakın kaybetmeyin. Çünkü diğer aile üyeleri de aynı adreste ikamet ediyor olmalı. Eğer adres bilgilerinizi yanlış girerseniz üyelikten faydalanamazsınız. Adrese ne yazmıştım diye kontrol etme şansınız da yoktur.

Ayrıca Spotify, aboneliğin iptal ettirilene kadar sizden otomatik olarak aylık abonelik ücreti tahsil etmeye de devam eder. Hakkında yazılan birçok şikayete rağmen Spotify’ın bu konudaki tavrı kesin ve nettir.

SPOTİFY ADRES BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Spotify kullanıcılarına üyelikte aile paketi imkanı veriyor. Bu paket ile popüler müzik akış hizmetine altı kişilik üye olarak uygun fiyata Spotify kullanabiliyor. Aile paketi üyelerini adres sorarak doğruluyor. Spotify aile pake üyeliği oluştururken girilen adres bilgisi bu nedenle çok önemli. Uygulamada adres bilgilerini sonradan görüntüleyemiyorsun ve adresi hatırlamıyorsan ya da yanlış hatırlıyorsan üyeliğini de kullanamıyorsunuz. Spotify’ın en çok eleştirildiği konulardan biri olan Aile paketi adres bilgisi görüntülenmeme durumu için kendi sayfasından yaptığı bilgilendirmede; Mevcut bir Aile için Premium planının kayıtlı adresini değiştirmek mümkün değildir. Taşınırsan veya yanlış bilgiler girdiysen, yeni bir hesap oluşturman (eski hesabında bulunan planı önceden iptal ettiğinden ve her yerde oturumu kapattığından emin ol) ve bu yeni hesapla Aile için Premium'a üye olman gerekir.” deniliyor. Yani Aile Paketi alırken girdiğiniz adres bilgilerini değiştirebilmeniz mümkün değil.

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