'Sümela Kültür Yolu Festivali' sona erdi

'Sümela Kültür Yolu Festivali'nin son gününde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü' isimli konser düzenledi.

Arzen, orkestra eşliğinde şair, yazar ve mütefekkir Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen 'Sakarya Türküsü', 'Şarkımız Bizim', 'Utansın', 'Kaldırımlar', 'Surda Bir Gedik Açtık' eserlerini ve şarkılarını seslendirdi. Konserde Arzen, dinleyicileriyle 'Sakarya Türküsü' ile 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını birlikte söyledi.

REKLAM Etkinlikler kapsamında Trabzon Fuar Merkezi'nde de Oğuzhan Koç sahne aldı. Grup İmera ise 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konser verdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, grubun şarkılarına eşlik etti. 'The Away Days' müzik grubu ve 'Alaturca Club', Ganita Meydanı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Bakanlık tarafından 19-27 Ağustos'ta tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi, film gösterimleri gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Trabzonlular tarafından yoğun ilgi gördü. Fotoğraflar: AA Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser