Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Sümela Kültür Yolu Festivali' sona erdi - Magazin haberleri

        'Sümela Kültür Yolu Festivali' sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Trabzon'da düzenlenen 'Sümela Kültür Yolu Festivali', çeşitli etkinliklerle sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 07:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sümela Kültür Yolu Festivali' sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Sümela Kültür Yolu Festivali'nin son gününde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü' isimli konser düzenledi.

        Arzen, orkestra eşliğinde şair, yazar ve mütefekkir Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen 'Sakarya Türküsü', 'Şarkımız Bizim', 'Utansın', 'Kaldırımlar', 'Surda Bir Gedik Açtık' eserlerini ve şarkılarını seslendirdi. Konserde Arzen, dinleyicileriyle 'Sakarya Türküsü' ile 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını birlikte söyledi.

        REKLAM

        Etkinlikler kapsamında Trabzon Fuar Merkezi'nde de Oğuzhan Koç sahne aldı. Grup İmera ise 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konser verdi.

        Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, grubun şarkılarına eşlik etti. 'The Away Days' müzik grubu ve 'Alaturca Club', Ganita Meydanı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Bakanlık tarafından 19-27 Ağustos'ta tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi, film gösterimleri gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Trabzonlular tarafından yoğun ilgi gördü.

        Fotoğraflar: AA

        Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser
        Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sümela Kültür Yolu Festivali
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"