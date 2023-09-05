Haberler Magazin Sümer Ezgü kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik - Son dakika magazin haberleri

Sümer Ezgü kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, dün Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobilin hakimiyetini kaybederek yola devrilmişti. Kazanın detaylarını çektiği bir video ile anlatan Ezgü, iyi olduklarını ifade etti Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrilmişti. Sümer Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarpmıştı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrilmişti.

2 Şurada Paylaş!







"ARACIMIZ VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ" Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuşmuştu.