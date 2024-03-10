KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1933'te İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952′de babası, bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk Fakültesi'ne girse de 3'üncü sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.

Askerlik görevinde sonra Türkan Suner ile evlenen Kayhan Yıldızoğlu'nun iki kızı dünyaya geldiği bu evliliği boşanmayla sona erdi.