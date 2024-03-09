Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı sonrasında açıklama yapan kızı Sibel Aybar; “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.

Fotoğraf: AA

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1933'te İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952′de babası, bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk Fakültesi'ne girse de 3'üncü sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.

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Askerlik görevinde sonra Türkan Suner ile evlenen Kayhan Yıldızoğlu'nun iki kızı dünyaya geldi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışan Yıldızoğlu, seçmelere katılarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi.

İlk filmini 1966'da çeken Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Ayrıca birçok televizyon dizisinde kamera karşısına geçti.

Kayhan Yıldızoğlu, iki kez 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

2015: 52. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü.