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Otonom otomobiller otopark gelirlerini artıracak

Sürücüz araçlar (otonom) 2020'li yılların başında yollara çıkacak. Yapılan araştırmalar, dünyada büyüklüğü 110 milyar doları bulan otopark sektörünün bu araçlar sayesinde büyüyeceğini gösteriyor. Öyle ki, kendi kendine ilerlemenin yanında park da edebilen bu araçlar, şehir dışına taşınmaya zorlayacağı otoparkların teknolojik dönüşümüne yol açacak. Gelişmeler, söz konusu alanda çalışan girişimlerin bugünden 100 milyon dolarlık yatırım almasına yol açıyor.

05.08.2018 - 13:37 | Güncelleme:

 

Otonom otomobiller, tabir-i diğer kendi kendine gidebilen sürücüsüz araçların hayatımıza girmesine az bir süre kaldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, otomobil dünyasını kökten değiştirecek bu araçlar, hiç kuşkusuz otoparkları da değişime zorlayacak. Fakat bu değişim, sanılanın aksine otoparkların ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Aksine, dünyada 110 milyar dolarlık bir piyasa haline gelen otopark işletmeciliğinin büyümesi söz konusu.

Silikon Vadisi'nin park çözümleri geliştiren girişimleri, otoparkların konvansiyonel motorlar gibi kaybolmayacağını bizlere gösteriyor. Öyle ki, valeler üzerine çalışan bir girişim daha geçenlerde 100 milyon dolarlık yatırım almış durumda. Rakamlar, her ne kadar son 3 yıl içinde otonom araçlara yapılan 80 milyar dolarlık yatırımın yanında çok küçük kalsa da, gelişmeler otoparkların lehine.

ABD'DE 800 MİLYON PARK YERİ VAR

Türkiye'deki büyük şehirlerde olduğu gibi, dünyada da otomobilleri şehir içinde park etmek büyük bir sorun. IBM'in araştırmasına göre, şehir merkezlerinde park yeri aramak ortalama 15 dakika süre alıyor. Bu süre bazı büyük kentlerde ise yarım saati bulabiliyor. Zaman kaybının yanında otomobillerin ürettiği emisyon yüzünden yaşanan hava kirliliği de cabası. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yaptığı araştırmada ise, sadece ABD'de 800 milyon adet yol kenarı park alanı bulunduğu tespit edildi. Bu alanların toplamının bazı şehir merkezlerinin üçte birini oluşturduğu kaydediliyor.

Otonom araçların kendi kendine yol alabildiği gibi sürücülere gerek duymadan park edebilmeleri bu noktada bir şans yaratıyor. Öyle ki, bu araçlar kullanıcısını yada sahibini istediği yere bıraktıktan sonra park yeri aramak ile uğraşmayıp, şehir dışına taşınan otoparkların birinde bekleyebilir ve böylece şehir içindeki park yerleri daha verimli bir şekilde değerlendirilebilir. Konu üzerine yapılan çalışmalar, otonom otomobillerin trafik kazalarını azaltabileceği gibi şehir dışına park etmeleri neticesinde kalabalık şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığının da önüne geçebileceğini gösteriyor.

'OTOPARK' GİRİŞİMLERİ ARTACAK

Burda üzerinde durulması gereken nokta, yol kenarlarından alınıp şehir dışına taşınacak park alanlarının değişen şartlara uygun olarak inşaa edilmesi gerektiği. Artık sürücülerden çok bilgisayar yazılımlarının park edeceği araçlara ev sahipliği yapacak bu alanlar, yüksek teknoloji üreten bir fabrika hassasiyetinde tasarlanarak metrekareye düşen araç sayısını yani verimi artıracak şekilde yapılmalı. Önümüzdeki dönemde bu konu ile uğraşan girişim sayısının artması olası.

Yüksek teknolojileri bünyesinde barındıracak 'yeni' otoparkların, otonom araçların gelmesi ile birlikte saatlik fiyatlarını artırmaları kaçınılmaz olacak. Böylece, otonom araçlar sayesinde şehir içi trafik ve hava kirliliği azalırken, otopark sektörünün de gelirleri artacak gibi duruyor. Teknoloji şirketlerinin yazılımları ile girdiği otomotiv sektörü sonrasında, otoparklara da el atması süpriz olmayacaktır.

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