Suudi Arabistan resmen gelişen ülkeler piyasaları arasına girdi ve ekonomisini petrol bağımlılığından kurtarmak isteyen ülkeye milyarlarca dolar para akışının önü açıldı.

Suudi hisseleri başta FTSE Russell ve S&P Dow Jones tarafından yürütülen küresel endeksler olmak üzere pek çok gelişen ülke piyasalarına eklendi. Suudi hisselerinin mayıs ayında da küresel yatırımcıların yakından takip ettiği MSCI endeksine de girmesi bekleniyor.

Suudi borsasası Tadawul'un CEO'su Khalid Abdullah al-Hussan, FTSE Russell kotasyonunun 1 yılda 5 aşamayla, S&P Dow Jones tarafının ise eylül ayında gerçekleşecek ikinci safhayla tamamlanacağını belirtti. FTSE aşamasının tamamlanmasıyla 540 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip Tadawul'un endeksi içindeki ağırlığı yüzde 2.9 olacak.

Al Hussan, CNBC'ye yaptığı açıklamada ülkenin gelişen piyasalara tamamen adım atmasıyla bu yıl 15 milyar dolarlık pasif fon girişi beklediklerini belirtti. Bunun 5 milyar dolarlık kısmı FTSE, 10-11 milyar dolarlık bölümü ie MSCI'dan bekleniyor.

EFG Hermes'in raporuna göre Suudi Arabistan borsasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın yabancı yatırımcı oranlarına ulaşması durumunda bu hacim 45 milyar dolara, Meksika ve Rusya'daki oranlara ulaştığı takdirde ise 90 milyar dolara kadar yükselebilir.

Orta Doğu'nun en büyük borsası olan Tadawul'a bu yıl başından itibaren 2.1 milyar dolarlık fon girişi olurken, endeks yüzde 10 civarında yükselerek muadilleri arasında en hızlı yükselen borsa oldu.

Reuters'a göre stratejik yatırımcıların dışındaki yabancıların elinde tuttuğu hisse oranı yüzde 2. Suudi düzenleyiciler borsada işlem gören hisseler için maksimum yabancı sahipliğini yüzde 49 ile sınırlamış durumda.