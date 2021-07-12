Suzan Kardeş: İnsanları eğlendirmeyi çok özledim

"İnsanları eğlendirmeyi çok özledim" 0:00 / 0:00

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Suzan Kardeş, geçtiğimiz akşam Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesinde verdiği konserle eğlence dolu saatlere imza attı. Gece boyunca izleyiciler, bol bol dans edip, Kardeş'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Orkestra arkadaşları ve dans grubuyla Bulgaristan konserine bomba gibi hazırlanan Suzan Kardeş, sahne şovları ve enerjisiyle misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Temmuz ayında konserlerine devam edecek olan sanatçı, "Tüm meslektaşlarım gibi ben de sahnede olmayı, insanları eğlendirmeyi ve orkestra arkadaşlarıyla bir arada olmayı çok özledim" dedi.