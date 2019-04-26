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Burdur'un Bucak ilçesinde, "Tömbüldek formula" adı altında tahtadan yapılmış arabalarla yarış etkinliği düzenlendi.
AA'nın haberine göre Bucak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam" sloganıyla gerçekleştirilen yarışa, vatandaşlar tahtadan yapılan arabalarla katıldı.
Belediye çalışanlarınca üretilen tahta arabalarla düzenlenen yarışta, beşer kişiden oluşan gruplar 200 metrelik parkurda mücadele etti.
Başlama işareti sonrası ilk grupta yer alan Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede kıyasıya yarıştı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, tekerleği kırılan tahta arabaları kullanan bazı yarışmacılar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Kimi sürücüler de arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.
BELEDİYE BAŞKANI BİRİNCİ OLDU
Protokol üyelerinin yarıştığı grupta Belediye Başkanı Ünal birinci oldu.
Şenlikte konuşan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, ilçede yaşayanların Tömbüldek yokuşunda çocukluğuna dair anılar taşıdığını belirtti.
İlçe halkının çocukluk anılarını bugün canlandırmak istediklerini aktaran Sezgin, "Biz de bugünün büyükleri, dünün çocukları olarak, dün oynanan oyunları bugünün çocuklarına aktaralım istedik ve bugün burada böylesine güzel bir sebepten toplanmış olduk" dedi.
Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise ilk kez düzenlenen şenliğin bundan sonraki yıllarda da sürdürüleceğinin ifade ederek, "Tüm halkımıza bu şenliğe katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından biraz da olsa kurtarabilirsek ne mutlu" diye konuştu.
Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
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