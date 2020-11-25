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HaberlerFutbolDünya Futbolu"Tanrı'nın eli hikayesi, sembolik bir 'intikam'dı" Maradona, 1986 Dünya Kupası'ndaki golü anlattı
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"Tanrı'nın eli" hikayesi, sembolik bir 'intikam'dı

Diego Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda futbol tarihine geçen golü elle atıp atmadığı sorusuna "Tanrı'nın eliydi" demişti. İngiltere'yle yapılan 4 yıl önceki savaşı hatırlatan Arjantinli, golün sembolik bir intikam olduğunu da dile getirmişti

60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci gol, birçok otorite tarafından "yüzyılın golü" olarak kabul ediliyor ancak daha çok ilk golü yani "Tanrı'nın eli" konuşuluyor.

Tarihler 22 Haziran 1986'yı gösterdiğinde Meksika'nın ünlü Aztek Stadı'nda iki futbol devi karşı karşıya geliyordu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin yarı finale 2-1'lik galibiyetle çıkarken Diego Maradona'nın rakip filelere yolladığı bir gol belki de yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı.

Mücadelede dakikalar 51'i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge'ın ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30 santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol atmıştı.

Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı alt ederek ağları havalandırmıştı. Futbol açısından çok daha zor ve estetik olan bu gol değil, ilki hafızalara kazınmıştı.

Daha sonraları "Golü elle mi attın?" soruları üzerine konuşan Diego Maradona "Tanrı'nın eliydi" cevabını vermiş ve bu yanıt da tarihe geçmişti.

"SEMBOLİK İNTİKAM"

Asif Kapadia'nın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bu konuya dair açıklama yapan Maradona, golden 4 yıl önceki Falkland Savaşı'nı hatırlatmış ve bu golün sembolik bir intikam olduğunu dile getirmişti. Arjantinli efsane, o dönem İngilizlerin "Tanrı bize yardım elini uzattı" deyimini sık sık kullandığını belirtmişti.

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