Tarım Bakanlığı ifşa etti: Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 45 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın adana kebap ve köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 21, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 18 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 6 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1259'a yükseldi.
ADANA KEBAP VE KÖFTEDE DOMUZ ETİ ÇIKTI
Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri"nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.
BAHARATLARDA YABANCI MADDE, ÇAYDA GIDA BOYASI
Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken madde tespit edilirken baharatlarda yabancı madde, çayda gıda boyası, sucukta kanatlı eti ve köfte sakatat tespit edildi.
Taklit veya Tağşiş-1 listesi:
Taklit veya Tağşiş-2 listesi:
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.