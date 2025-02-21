Tarım Bakanlığı ifşa etti: Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 21, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 18 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 6 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1259'a yükseldi.

REKLAM

ADANA KEBAP VE KÖFTEDE DOMUZ ETİ ÇIKTI

Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri"nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.

BAHARATLARDA YABANCI MADDE, ÇAYDA GIDA BOYASI

Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken madde tespit edilirken baharatlarda yabancı madde, çayda gıda boyası, sucukta kanatlı eti ve köfte sakatat tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş-1 listesi:

ÇAY SÜZERİM ÇAY TİME marka demlik süzen poşet çayda gıda boyası tespiti

BAĞDAT marka kekikte yabancı madde tespiti

BAĞDAT BAHARATLARI marka kekikte yabancı madde tespiti

BAĞDAT marka kekik yabancı madde tespiti

BAĞDAT marka kekik yabancı madde tespiti

DEVA marka kekikte yabancı madde tespiti

BAĞDAT BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait kekik endüstriyel boy yabancı madde tespiti

BAĞDAT BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait kekik yabancı madde tespiti

BURAK marka kekikte yabancı madde tespiti

MİHRABAT BAHARAT marka kekik yabancı madde tespiti

SERDİNEL marka kırmızı tatlı toz biberde domates tespiti

AYZAR ÇİFTLİĞİ TOST PEYNİRİ marka yarım yağlı ay çekirdeği çeşnili eritme peynirde bitkisel yağ tespiti

ŞEBİN SÜT ÜRÜNLER marka taze kaşar peynirde bitkisel yağ tespiti

ALPARSLAN 1983 marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı eti tespiti

UYSA YEMEK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Firmasına ait İzmir köftede (dana eti-çiğ) kanatlı eti tespiti

MAŞA CAFE-YUSUF ÇELİK firmasına ait kasap köfte (dana-kuzu çiğ) kanatlı eti tespiti, sakatat (kalp) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

DENİZ KASABI-ZEKİ AKKUŞ firmasına ait dana-kuzu karışık kasap köftede kanatlı eti tespiti

ÖZGÜN YEMEK SALONU-ESRA KÖMÜRCÜ firmasına ait piliç köftede sakatat (taşlık) tespiti

ÖZ ŞAHET GIDA EĞİTİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ÖZ ŞAHET GIDA (SÖZ ET) firmasına ait köftede (kırmızı et) sakatat (taşlık) tespiti

BALCIDAN BAL marka süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

VAN BAL BİRLİĞİ marka petekli akasya çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

Taklit veya Tağşiş-2 listesi:

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka az yağlı eritme peynirde yağ oranının düşük olması

ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

ERKON marka olgunlaştırılmamış az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

ELİFSÜT marka kahvaltılık kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

ÇAYIRBAĞI marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

LOKMA SÜT marka az yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması

LOKMA SÜT marka az yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması

YÜSRA marka tam yağlı tost peynirde yağ oranının düşük olması

BOYACIOĞULLARI ÖMÜR marka tam yağlı taze tost peynirde yağ oranının düşük olması

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

HIGH POWER marka energy drinkte ilaç etken maddesi tespiti

NATURALS marka herbal blend epimedium paste-bitkisel karışımlı epimediumlu macunda (230g) ilaç etken maddesi tespiti

HASIRCILAR BAHARAT marka pul kırmızı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

NECATİBEY marka tam yağlı ay çekirdeği çeşnili eritme peynirde natamisin tespiti

MUHTAR HANIMIN YERİ - ZEHRA KAYA firmasına ait Adana köftede (dana+kuzu) domuz eti tespiti

MUHTAR HANIMIN YERİ - ZEHRA KAYA firmasına ait Adana kebapta (çiğ, dana+kuzu) domuz eti tespiti

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.