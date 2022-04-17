Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, son dönemde hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarını yalanlamıştı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Megastar, "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum." sözleriyle haberleri ti'ye almıştı.

Zaman zaman paylaşımlarıyla da gündeme gelen Tarkan, önceki gün bisikletiyle gezerken gördüğü keçilere kayıtsız kalamadı. Meleyerek keçileri yanına çağıran ve "Hastayım keçilere" dediği bir videoyu paylaşan Megastar, hayvan sevgisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının videosu sosyal medyada viral oldu.

"ŞANSLI KEÇİLER"

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce yürüyüş yaptığı esnada karşısına çıkan çiftlikte bulunan bir grup keçi ile selfie çekilmişti.

Tarkan'ın bu fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken bazı takipçileri, ünlü sanatçı ile selfie'si olan keçileri şanslı ilan etmişti.