Tarkan'dan o iddialara yanıt

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Ünlü şarkıcı Tarkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı." haberleri karşısında sessizliğini bozdu.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan 49 yaşındaki sanatçı, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara esprili bir yanıt verdi.

Megastar, yaptığı paylaşımda "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum." ifadelerini kullandı.

AİLESİYLE TATİLDE

Öte yandan ünlü şarkıcı, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte tatil yapıyor. Hangi ülkeye gittiğini açıklamayan ünlü isim, ailesiyle çekilen karesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Bazı takipçileri, eşi ve kızı ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tarkan'ın Karayipler'e gittiğini ileri sürmüştü.

"ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"

Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' adlı single ile çok konuşulmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması, yerini "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

'GEÇÇEK'İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO OLMUŞTU

Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' adlı şarkı, YouTube'da 47 milyon, Instagram'da 12 milyon, Twitter'da ise 14.2 milyondan fazla görüntüleme almıştı.

'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.