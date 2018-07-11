Herkes bunu soruyordu: 'Türkiye'de olsa ne olurdu?'

Tayland’da çocuk futbolcuların mağarada mahsur kalması binlerce mağaranın bulunduğu Türkiye’de de mağara güvenliğini gündeme getirdi. 23 Haziran günü Tham Luang Mağarası’nda mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin hayatta oldukları 9 gün sonra anlaşıldı. Ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milliyet'in haberine göre, kurtarma çalışmaları esnasında da Fransızların yıllar önce mağaraya dair çıkardıkları haritadan faydalanıldı. Benzer bir durumun Türkiye’deki mağaralarda da yaşanabileceğini belirten uzman ise adli mağaracılık konusunda çalışmalar yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

MAĞARA CENNETİ

Türkiye’nin dünyadaki diğer ülkelere göre mağara cenneti olduğunu ve ülkede yaklaşık 40 bin mağara bulunduğunu kaydeden Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, “Ancak bu mağaraların çoğunda kadastro (kimliklendirme, belgelendirme) yapılmamış olması, olası bir güvenlik sorununda ihtiyaç duyulacak olan doğru/güvenilir teknik kaynaklara ulaşılmasını oldukça zorlaştıracaktır. Örneğin turistik amaçlı gezilen mağaraların haritalanmaması yeterli kontrollerinin yapılmaması Tayland’lı çocukların başına gelen olaylarda olduğu gibi mağaralarda meydana gelebilecek vahim kaza risklerine karşı yeterince hazırlıklı olunmaması ağır sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Mağara dalgıçlığı eğitimi Prof.Dr. Hancı yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Sivil savunma uzmanları, acil kurtarma ekip personellerinin mağaralarda meydana gelecek olaylara karşı gerekli eğitim ve donanımın sağlanması, mağara dalgıçlığı eğitimleri, mağara mühendisliği, sahip olunan tüm mağaraların envanter kayıtlarının tamamlanması, kimliklendirilmesi için gerekli uzman kadroların oluşturulması gerekiyor. Tayland’daki olay sonrasında yaşanan süreç teknik donanımı yeterli profesyonellerin yetiştirilmesinin önemini gösterdi.”

Adli Mağara Çalışma Grubu üyesi İlknur Bakır Özbilek de, “Mağaralar define arayanlar, uyuşturucu bağımlıları, suç işleyenler için kontrolsüz mekânlar olarak cazip konumdan çıkarılmalıdır” uyarısını yaptı.

HEPSİ KURTARILDI

Tayland’da 23 Haziran'dan beri mağarada mahsur olan çocuklar girdikleri mağaradan yükselen sel suları nedeniyle çıkmayı başaramamış ve 9 gün sonra sağ olarak bulunmuştu. Dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların bile birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı geçit ve galerilerden çıkarılmasının büyük risk taşıdığı ifade ediliyordu. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuktan önce 8'i, dün de 4'ü başarılı bir operasyonla kurtarılmıştı.