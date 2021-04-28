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HaberlerParaTBB: 2021'de büyük ölçekli 178 firma ile 38 milyar TL yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı
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TBB: 2021'de büyük ölçekli 178 firma, küçük ölçekli 28 firma ile yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2019-Mart 2021 döneminde büyük ölçekli 178 firma ile 38 milyar TL, küçük ölçekli 28 firma ile de Kasım 2019-Mart 2021 döneminde 323 milyon TL yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı

TBB: 2021'de büyük ölçekli 178 firma ile 38 milyar TL yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı
HABERTURK.COM / Reuters

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2019-Mart 2021 döneminde büyük ölçekli ve küçük ölçekli firmalar ile yapılan yeniden yapılandırmayı duyurdu

TBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada;

Ekim 2019- Mart 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 355 adet firma (132 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 178 firma (52 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 43 tanesi imalat sanayi, 2 tanesi enerji, 21 tanesi inşaat, 22 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 18 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,2 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 5 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 30 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 63’ü İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 14’ü Ege’de, 15’i Doğu Marmara’da, 33’ü Batı Anadolu’da, 17’si Akdeniz, 11’i Orta Anadolu’da, 3’ü Batı Karadeniz, 1’i Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Ekim 2019- Mart 2021 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 9.314 milyon TL’si imalat sanayi, 5.037 milyon TL’si enerji, 8.977 milyon TL’si inşaat, 1.993 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2.841 milyon TL’si turizm ve 2.635 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 995 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL’si eğitim, 374 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL’si diğer hizmetler, 4.599 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 38.159 milyon TL’dir.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 28 FİRMA İLE 323 MİLYON TL YAPILANDIRMA

Kasım 2019- Mart 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 71 adet firma (36 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 28 firma (11 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.
FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 2’si Batı Anadolu’da, 1’i Akdeniz’de, 2’si Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Kasım 2019- Mart 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si enerji, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 323 milyon TL’dir.

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