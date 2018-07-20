Tek seferde 400 bin liralık alışveriş yaptırıyormuş

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonla ilgili Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiler dikkat çekici. Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'in haberine göre, erkeklerde örgütte yükselme kriteri Adnan Oktar’a getirdiğiniz para ve kadınla eşdeğer.

ERKEKLERİN YÖNTEMİ

Ne kadar çok kadın ve para getirirseniz konumunuz o kadar yükseliyor. Bu zengin, yakışıklı erkeklerin hepsinin bir bölgesi olduğu iddia ediliyor. Bilgisine başvurduğumuz polis kaynağı, iş bölümünü şöyle anlatıyor: “Örneğin biri Kanyon’a, biri İstinye Park’a, biri Cihangir’e, biri Bebek’e gidiyor. Kafede oturmaya başlıyor, burada kızlarla tanışıyorlar. Hepsi kendini ilk olarak ‘Zenginim ve aile düzenine çok önem veriyorum. Evlilik dışı birlikteliği zaten istemiyorum, amacım evlenmek’ diye tanıtıyor. İlişki böyle başlıyor, kızı birlikte olmaya ikna ediyor. Beraberlikleri sırasında biri elinde telefonla, sanki içeride bir şeyini unutmuş gibi girip çekmeye başlıyor. Birçoğu ‘Biz evleneceğiz ama ne kadar çok birliktelik yaşarsan cinsel yönden o kadar iyi bir seviyeye gelirsin ve kocanı o kadar mutlu edersin’ diyerek ikna ediliyor. Sonra ev arkadaşına, başka birine derken, kızlar bir sarmala giriyor ve işin içinden çıkamıyor. Çıkmak isteyen ise eldeki görüntüyle tehdit ediliyor. ‘Sen kendinden vazgeçebilirsin ama anneni, babanı, kardeşini, akrabalarını sokağa çıkamaz hale getiririz’ diyorlar.”

ALTIN İPLİKLİ TAKIM ELBİSE

Polis kaynakları, yaptıkları teknik takibe göre, kediciklerin çoğunun gruba tehditle girdiğini iddia ediyor: “Yüzde 90’ı sonra oraya ait hale geliyor. Bir anne var; örgütteyken doğum yapıyor, yedi yaşındayken çocuğunu bırakıyor. On senedir görmüyor. Emniyet güçleri çocuğunun fotoğrafını gösterdiğinde tanıyamıyor bile artık.”

Yine polisin verdiği bilgiye göre; örgütün 200 milyon doları var. Üyeler elde bir çanta dolusu parayla Kanyon’a ya da İstinye Park’a gidiyor. Bir mağazaya girip 300-400 bin liralık alışveriş yapabiliyorlar. Emniyet kaynağı, takip sonucu bir girişte Paşabahçe’den 80 bin liralık alışveriş yaptıklarına bile şahit olduğunu belirtiyor: “Lüks mağazalarda Adnan Hoca’nın vücut ölçüleri alınıyor, o ölçüler yurtdışına gidiyor, dikilip tekrar geliyor. Çizgili ceketlerindeki sarı çizgiler altın iplikle dikiliyor. Adnan Oktar’ın favorilerinden biri ‘Benim tişörtüm yok’ diyor mesela. Erkeklerden biri gidiyor, en lüks mağazadan aynı tişörtten 30 tane alıp geliyor.”

‘BU DA BİR CASUSLUK TÜRÜ’

Casusluk faaliyetinin nasıl yürütüldüğünü sorduğumuz yetkili şöyle cevap veriyor: “Diyelim ki Türkiye arasında bir sorun var. İsrailliler talimat veriyor: ‘Bununla ilgili bir kamuoyu oluştur...’ Sosyal medya zaten ellerinde. Sosyal medyacılara etek dolusu para ödüyorlar. Dergilere, gazetelere istediklerini yazdırıyorlar. Yurtdışında rahip, haham gibi din adamları üzerinde etkileri var. Bir şekilde İsrail’den gelen talimat doğrultusunda o algıya hizmet ediyorlar. Bu da bir casusluk türü.”

YA ZENGİN YA YAKIŞIKLI YA EĞİTİMLİ

“116 eve baskın yapıldı. Dragos adı verilen köşkte yaşayanlar üst kadro ile örgüte yeni kazandırılmış kurbanlardan oluşuyor. Diğerleri aynı FETÖ yapılanması gibi hücre evlerinde yaşıyor. Çalışanlar maaş kartlarını imam bacıya veriyor -ki çok az çalışan var. İhtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor. Kadınların tek başına sokağa çıkmaları yasak. Bankadaki işini bile yanlarında biri olmadan halledemiyorlar.

Gruba dahil olmanın üç şekli var: Ya çok zengin olacaksın, ya çok yakışıklı ya da çok iyi eğitimli. Bu sistemin dışındaysan turnikeden geçmeden örgüte dahil olamıyorsun. Turnike aynı zamanda bir cezalandırma yöntemi. Adnan Hoca kediciklerin o baygın bakışlarını beğenmiyorsa, ‘Bu bana istediğim gibi bakmadı’ diyerek ‘Gereğini yapın’ talimatı veriyor. Kızı turnikeye alıyorlar; ikinci bir emre kadar orada kalıyor. Kedicikler eve girer girmez yeşil reçeteli lityum ilaçları veriliyor ve bunlar düzenli olarak kullanılıyor. Dayak ve aşağılama da bir cezalandırma yöntemi. Şantaj için sadece kedicikler değil eskort kızlar ve yabancı kadınlar da kullanılıyor. Önemli olan o kaydın çekilmesi.”

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