Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

Teknoloji araştırmaları ve icatları her gün üzerine koyarak büyüyor. Böyle giderse çok kısa bir zamanda çok farklı bir dünyada yaşayacağız. Sizler için kısa bir teknoloji turu yapabileceğiniz son gelişmeleri derledik.

ABONE OL
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Southampton Üniversitesi'ndeki öğrenciler yıllarca üzerinde çalıştığı bir projeyi hayata geçirdi. Formula Flight yarışını kazanan öğrenciler; kas gücüyle uçan uçak icat etti.
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Oakland merkezli teknoloji şirketi Mighty Buildings dünyanın ilk 3D baskılı evini inşa etti. 
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Gelecekte evlerin bu şekilde inşa edileceğini belirten şirketin ilk 3D evinde; 2 oda ve 2 banyo bulunuyor.
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Worcester Polytechnic Institute (WPI) ve ShanghaiTech Üniversitesi dört ayaklı robota, iyi ayak üzerinde yürümeyi öğretti. 
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Surrey Üniversitesi, sulardaki plastik atıkları temizlemeye yarayan bir balık robot üretti. 
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Çin merkezli mobil oyun şirketi NetDragon Websoft , "Tang Yu" isimli yapay zeka destekli bir sanal insanı genel müdür olarak atadı. 
  • Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor

    Terasaki Biyomedikal İnovasyon Enstitüsü, kanseri tespit edebilen kontak lens üretti. Lens, vücutta tümör büyümesini işaret eden eksozom adı verilen gözyaşlarındaki hücreleri tespit edebiliyor. Cihaz şu anda test aşamasında. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.