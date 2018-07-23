Kariyer sitesi Glassdoor’un teknoloji sektöründe en çok kazanan mesleklerin incelendiği son raporuna göre Yazılım Mühendisliği’nde yıllık gelirin toplamı 163 bin 500 doları buldu.

ABD’deki teknoloji şirketlerinde en fazla maaş alan mesleklerin analiz edildiği raporda, yıllık toplam kazanç tutarı en yüksek olan iş Yazılım Mühendisliği Müdürü oldu. Bu iş sahibine yılda ortalama 163 bin 500 dolar, ayda ise 13 bin 625 dolar kazandırdı.

AYLIK MAAŞLARI 52 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Diğer bir deyişle ABD’de yazılım mühendisliği alanında müdürlük koltuğuna erişenlerin aylık kazancı 64 bin 719 TL’yi, yıllık gelirleri ise toplam tam olarak 776 bin 625 TL’yi buldu. Teknolojide en çok kazandıran 10. iş alanı olan bilgi güvenliği mühendisliğinde ise aylık gelir 51 bin 975 TL’yi, yıllık kazanç tutarı ise 623 bin 675 TL’ye çıktı.

Yıllık kazanç tutarına göre ABD’deki teknoloji şirketlerinde en çok kazanan meslekler şunlar olarak belirlendi:

1- Yazılım Mühendisliği Müdürü:

Yıllık geliri 163 bin 500 dolar

Aylık geliri 13 bin 625 dolar

2- Veri Ambarı Mimarı:

Yıllık geliri 154 bin 800 dolar

Aylık geliri 12 bin 900 dolar

3- Yazılım Geliştirme Müdürü:

Yıllık geliri 153 bin 300 dolar

Aylık geliri 12 bin 775 dolar

4- Altyapı Mimarı:

Yıllık geliri 153 bin dolar

Aylık geliri 12 bin 750 dolar

5- Uygulama Mimarı:

Yıllık geliri 149 bin dolar

Aylık geliri 12 bin 417 dolar

6- Yazılım Mimarı:

Yıllık geliri 145 bin 400 dolar

Aylık geliri 12 bin 117 dolar

7- Teknik Program Yöneticisi:

Yıllık geliri 145 bin dolar

Aylık geliri 12 bin 83 dolar

8- Kurumsal Mimar:

Yıllık geliri 144 bin 400 dolar

Aylık geliri 12 bin 33 dolar

9- Geliştirme ve Operasyon Mimarı:

Yıllık geliri 137 bin 400 dolar

Aylık geliri 11 bin 450 dolar

10- Bilgi Güvenliği Mühendisi:

Yıllık geliri 131 bin 300 dolar

Aylık geliri 10 bin 942 dolar

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