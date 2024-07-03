Teknosadan geleceğin kadın liderlerine sertifika

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknolojide Kadın Derneği'nin kurumsal üyeleriyle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiği "Teknolojinin Lider 100leri" programında katılımcılar sertifikalarını aldı.

Teknosa, "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla gerçekleşen projede gençlerin eğitimlerine mentörlük desteği sağlayarak katkıda bulundu. Gençler bu sayede hem kendi potansiyellerini keşfetme hem de Teknosa kültürünü öğrenme fırsatı yakaladı.

Programa katılan gençler, 4 ay boyunca, veri analitiği, python ile veri bilimi, python ile yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, süreç analisti ve siber güvenlik konularında teknik eğitim aldı. Kursiyerler, eğitim süresince liderlik, takım çalışması ve problem çözme yeteneklerini de geliştirdi.