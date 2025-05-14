Bilecik'te akılalmaz olay, geçtiğimiz hafta sonu Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı'nın (34) ailesiyle piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ Gönül Konakçı, 34 yaşındaydı. AA ve İHA'daki habere göre telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.