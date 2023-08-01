Haberler Merak Edilenler Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi! - Merak Edilenler Haberleri

Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarında. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 01.08.2023 - 08:36 Güncelleme: 01.08.2023 - 08:36 facebook

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Temmuz ayı enflasyon oranları Ağustos ayının başlamasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası ekonomi çevreleri Temmuz ayı enflasyon oranlarını yakından merak ediyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar... TÜİK İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

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TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.