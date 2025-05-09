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        Haberler Gündem Terörsüz Türkiye hedefinde süreç nasıl ilerledi?

        Terörsüz Türkiye hedefinde süreç nasıl ilerledi?

        Türkiye, 40 yılı aşan PKK terörünün bitişini bekliyor… MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Terörsüz Türkiye" tanımı ile açıkladığı hedefe adım adım yaklaşıldı. DEM Parti'nin İmralı'daki görüşmeleri, siyasi partilerle temas trafiğinin ardından gelen Abdullah Öcalan'ın örgütüne yönelik "Feshedin" çağrısı sonrası kongre toplandı. Yakında açıklanacağı bildirilen tarihi karara kadar yaşananları hatırlayalım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:50
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        Terörsüz Türkiye'nin tarihi günleri
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        Türkiye, 40 yılı aşkın süredir sırtında kambur olan ve şehit acılarıyla ocaklara ateş düşüren terör belasından kurtulmanın eşiğinde...

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" adını koyduğu hedefe adım adım yaklaşılırken kamuoyu yaşananları ilgiyle izledi. 1 Ekim 2024'teki TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken çıkışını 22 Ekim'deki MHP grup toplantısında yaptı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısında bulundu.

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        23 Ekim 2024'te DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'a amcası Abdullah Öcalan'la görüşme izni verildi. Bu, 43 ay sonra ilk kez İmralı’ya bir ziyaret anlamına geliyordu. Daha sonra DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak'ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü ve Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuna aktardı.

        Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nda tüm gruplara silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısında bulundu.

        Bu çağrıya uyan Terör örgütü PKK da 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

        Süreç içinde İmralı heyetinin partilere yaptığı ziyaretlerin ardından Beştepe’deki kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ı kabul etti.

        3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Önder’in ardından Terörsüz Türkiye çabalarının devam etmesi gerektiğine yönelik mesajlar siyaset cephesinde dile getirildi.

        Önder için TBMM'de düzenlenen anma programında Bahçeli'nin fotoğrafı da ses getirdi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını "günler içinde" beklediklerini ifade etti.

        Ve tarih 9 Mayıs'ı gösterdiğinde terör örgütü PKK, kongresini topladığını ve kararları yakında açıklayacaklarını bildirdi.

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