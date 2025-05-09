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        Haberler Gündem Güncel Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek

        İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:54
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        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
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        PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını açıkladı.

        Bu açıklamanın ardından Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

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