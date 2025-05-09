Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:54
PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.
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