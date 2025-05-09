PKK: Öcalan'ın çağrısıyla kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!

PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu ve açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, açıklamadan kısa bir süre önce, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'e konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısında bulunmuştu. 23 Ekim 2024'te DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'a amcası Abdullah Öcalan'la görüşme izni verilmişti. Bu, 43 ay sonra ilk kez İmralı’ya bir ziyaret anlamına geliyordu. Daha sonra DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak'ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmüş ve Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuna aktarmıştı.

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nda tüm gruplara silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısında bulunmuştu. Terör örgütü PKK da bu çağrının ardından 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan etmişti.

Süreç içinde İmralı heyetinin partilere yaptığı ziyaretlerin ardından Beştepe’deki kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ı kabul etmişti. 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Önder’in ardından Terörsüz Türkiye çabalarının devam etmesi gerektiğine yönelik mesajlar siyaset cephesinde dile getirilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını "günler içinde" beklediklerini ifade etmişti.

1 MART'TA ÇAĞRIYI KABUL ETMİŞTİ

PKK 1 Mart'ta, İmralı Heyeti'nin, şubat ayında düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu Abdullah Öcalan'ın, "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurmuştu.