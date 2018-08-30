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Theresa May İngiltere'nin Afrika hedefini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü. Başbakan May, ülkesinin Afrika'da en çok yatırım yapan G7 üyesi olmayı hedeflediğini söyledi

30.08.2018 - 04:56 | Güncelleme: AA

İngiltere Başbakanı Theresa May Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ile görüşmesinde, ülkesinin Afrika'da en çok yatırım yapan G7 üyesi olmayı hedeflediğini söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May'in Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Buhari ile bir araya geldiği bildirildi. AA'nın haberine göre açıklamada, iki ülkenin ikili ve İngiliz Milletler Topluluğu bünyesindeki ilişkileri üzerinde duran liderlerin, ticari ilişkilerini daha da geliştirmek konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. İki ülkenin bu kapsamda Avrupa Kalkınma Forumu'nu kullanarak ticaret ve yatırım ilişkilerinin önündeki engelleri teşhis edip aşmak konusunda anlaştığı kaydedildi.

İngiltere’nin yatırımlarına hız vererek 2022 yılı itibarıyla Afrika’da en çok yatırım yapan G7 ülkesi olmayı hedeflediğini vurgulayan May, ülkesinin Güney Batı Bonga'da petrol ve gaz alanında önemli bir yatırım yapmasına dönük süreçte sağlanan gelişmeden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

Nijerya'nın güvenliğinin İngiltere için taşıdığı öneme değinen May, bu kapsamda imzalanan ikili güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının oynayacağı rolün altını çizdi. Nijerya'da yapılacak seçimlerin gündeme geldiği görüşmede, ikili lider, seçim sürecinin adil, inanılır, barışçıl ve müdahalelerden uzak olması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

İngiltere ve Nijerya arasında bugün "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve Ekonomik Kalkınma Forumu Anlaşması" imzalanmıştı. İngiltere Başbakanı May, Afrika turu kapsamında Güney Afrika ve Nijerya'dan sonra Kenya'yı ziyaret edecek.

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