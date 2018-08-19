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THY'den bilet fiyatı müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rekabeti artıracağını belirterek, "Rekabetin artmasına bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak." dedi.

19.08.2018 - 09:39 | Güncelleme: AA

 

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten beri THY'nin her sene yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, daha fazla kapasite sunduğunu, bunun büyüme rakamlarına yansıyacağını söyledi. Bu yıl sonuna kadar 14, gelecek yıl ise 41 uçağın THY filosuna katılacağını anımsatan Ekşi, "Dolayısıyla büyümemiz yüzde 10'un üzerinde olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda THY'nin filosuna bu yıl katılacak uçakların dar gövdeli, gelecek yıl teslim alınacak uçakların ise geniş gövdeli olduğunu bildiren Ekşi, söz konusu uçakların daha az yakıtla daha uzak mesafelere gidebileceğini kaydetti.

BİLET FİYATLARI NE OLACAK?

Yeni havalimanıyla sektöre daha fazla kapasite arz edileceğini dile getiren Ekşi, daha fazla uçak seferinin olduğu yerlerde fiyatların göreceli olarak düşmesinin beklendiğini ifade etti.

THY'nin biletleri, 49 lira ile 352 lira arasında değişen fiyatla satışa sunduğunu anlatan Ekşi, iç ve dış hatlarda çok makul fiyatlarla uçak bileti satılacağını aktardı.

Yolcuların son dakika aldıkları biletlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle serzenişte bulunduklarına değinen Ekşi, "İç hatlarda biletlerin yüzde 40'ı, 100 liranın altında satılıyor. Bir sürü kampanya yapıyoruz, gelecek seneye yönelik 69 liradan bilet satışı kampanyasını başlattık." ifadelerini kullandı.

Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rekabeti artıracağına dikkati çekerek, "Rekabetin artmasına bağlı sefer sayıları da artacak. Bu da fiyatların göreceli düşmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bilet fiyatlarının, İstanbul Yeni Havalimanı'na sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına bağlı olarak belirleneceğini dile getiren Ekşi, "Bugünden fiyatlar şu kadar düşer demek mümkün değil. Çünkü bilet fiyatlarını, talepler ve rakipler belirliyor. Rekabetin olduğu yerde kalite artar, fiyatlar da göreceli olarak makul seviyede olur." diye konuştu.

İLK YOLCULARA SÜRPRİZ VAR

Yeni havalimanından iç hatlarda Ankara'ya, dış hatlarda da KKTC ve Azerbeycan'a ilk seferin düzenleneceğini anımsatan Ekşi, "İlk seferler her zaman özeldir." dedi.

Ekşi, ilk uçuşta devlet büyüklerinin de olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve kendisinin de ilk uçuşta yolculara eşlik edeceklerini söyledi. Ekşi, ilk yolculara küçük sürprizlerinin olacağının altını çizdi.

THY tarafından havalimanları ve gayrimenkul yatırımı işi kapsamında bir şirket kurulduğunu vurgulayan Ekşi, Türkiye'nin havacılıkta ana omurgasını oluşturan THY'nin geleceğine yönelik bazı arayışlar içinde olduklarını ancak bu arayışların henüz somutlaşmadığını bildirdi.

Söz konusu şirketi, THY'nin ve Türk sivil havacılığının lehine işler yapmak amacıyla kurduklarını anlatan Ekşi, Sabiha Gökçen ve başka havalimanlarıyla ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

REKOR YILI

THY Genel Müdürü Ekşi, yaklaşık 5,5 yıl süren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ardından 2016 yılı ekim ayında THY Genel Müdürlüğü görevine geldiğini anlatarak, sıkıntılı bir yıl olan 2016'da, insanların ilk kez zarar etmenin şokuyla morallerin bozuk olduğunu ifade etti.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk işin şoku ortadan kaldırmak ve çalışanlara "biz bunu becerebiliriz" duygusu oluşturmak olduğunu vurgulayan Ekşi, "Yönetim Kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla 2016'yı en hasarsız şekilde atlattık. 2016'da aldığımız tedbirler ve motivasyonla 2017 bizim için dönüşüm yılı oldu. THY, 1 milyar 20 milyon dolarla tarihinin en büyük karını yaptı. Çalışanlar inandı ve bu başarı gerçekleşti. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçen yıl sonunda söz konusu başarı dolayısıyla personele birer maaş ikramiye verdiklerini dile getiren Ekşi, bu yıl daha iyisini yapmak için yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü değiştirdiklerini, hem yolcu sayısında hem de karlılıkta yeni bir rekor kıracaklarını kaydetti.

 

 

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Yorumlar 5
  • Misafir 47 dakika önce
    birşeyide önce yapın sonra konuşun
  • Misafir 1 saat önce
    Hep böyle güzel haberler okusak ne iyi olur!
  • Misafir 1 saat önce
    Yeni havalimanının açılışında amerikanın inadına kurdeleyi Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla kesin süper olur
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