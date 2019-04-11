Türk Hava Yolları ( THY),İstanbul Havalimanı’nda business yolcuları için hizmet kalitesinde çıtayı çok yükseklere koyan uygulamalarla adından bahsettirecek gibi görünüyor. Rakipleriyle nasıl yarışacağını ve toplayacağı ödülleri şimdiden merak etmiyor değilim.

Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen ‘Büyük Göç’ sonrası ilk ziyaretimde İstanbul Havalimanı’nda yolcu intibalarını, THY’nin özel yolcu salonlarında yaşanan deneyimleri gözlemlemeye çalıştım. Çok ferah atmosfer, yüksek tavan, gün ışığı, revaklarla donanmış terminal yerli, yabancı hemen herkesi büyülüyor.

Terminal içinde de ayrıca sürprizler var. Özel yolcu salonları (CIP Lounge) ise bunların başında geliyor. Dünyanın en popüler 5 giyim kuşam markası ilk defa İstanbul Havalimanı’nda biraya gelmiş. Hem de yan yana. Dolayısıyla terminalin kalite algısı epeyce yukarılara çıkmış durumda.

Özel yolcu salonlarına gelince. THY’nin Atatürk Havalimanı’ndaki İstanbul Lounge’ında dikkati çeken revaklı tasarımı bu defa yeni meydanın her yerinde var. İstanbul Havalimanı’nı da revakların bu denli güzelleştireceğini beklemiyordum. THY’nin buradaki özel yolcu salonlarının ana tasarım teması da revaklar.

İstanbul Havalimanı’nda THY’nin businnes class yolcuları terminale 5’nci kapıdan girecekler. Bilet işlemlerini de yine özel tahsis edilmiş check-in kontuarı adasında yapacaklar. Oldukça ferah bir mekanda antrasit renklerin hakim olduğu özel tasarımlı check-in kontuarlarının hem önlerinde oturma alanı bulunuyor hem de isteyen yolcular için oturarak bekleme mekânları oluşturulmuş. First class hizmet veren bir çok havayolunda bu imkânların olmadığının altını çizmekte fayda var. Bu şekilde başlayan hizmet zinciri terminal içindeki özel yolcu salonlarından uçağa varıncaya kadar devam ediyor.

Uçakları ve özel yolcu salonlarını taze yemekle tanıştıran DO&CO’nun patronu Attila Doğudan ile özel yolcu salonları üzerine konuşurken özellikle terminaldeki revaklara haklı olarak dikkat çekti. Çünkü havalimanlarına ilk revaklı tasarımı sokan, tarihimizden alıntılar yapan Atilla Doğudan olmuştu. Doğudan, İstanbul Havalimanı’ndaki özel salonlarda hem yiyecek-içecek hem de iç tasarımda çıtaya biraz daha yukarı çekmiş durumda. Yemekler artık yolcuların gözleri önünde yapılacak, tarihi dokulu otantik mekanlarda afiyetle yenilecek.

Bu kadar girişten sonra gelelim asıl mevzuya. Türkiye’nin dünyaya açılanı yeni merkezi İstanbul Havalimanı’nda THY, iç hatlar, dış hatlar ve geliş katında olmak üzere toplam 18 bin 259 metrekarelik alanda, 5 ayrı lounge ile yolcularına hizmet verecek. Dış hatlar gidişte Business (sadece business uçanlar), Miles & Smiles (sadakat kartı olanlar) ve Exclusive (business Elite/Elite Plus üyeler) olmak üzere, 3 farklı konseptte özel yolcu salonunda yolcular ağırlanacak.

Exclusive Lounge henüz hizmete girmedi. Dış hatlar geliş katında yer alacak ve uzun hatlardan gelecek yolculara hizmet verecek olan ‘Arrival Lounge’ da önümüzdeki aylarda hizmete sokulacak. Ayrıca terminal dışından özel giriş kapısıyla ulaşabilen iç hatlar lounge ise 2 ayrı konseptle hizmet veriyor. İç hat yolcularına terminal yoğunluğuna karışmadan apron otobüsleriyle doğrudan uçağa geçiş imkânı sunuluyor.

THY’nın Atatürk Havalimanı’ndaki CIP Lounge’ı 1050 kişi kapasiteliydi. İstanbul Havalimanı dış hatlardaki 3 lounge’unda ise toplam 1710 kişiye hizmet verilecek.

Taze değil taptaze yemekler

Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi Atilla Doğudan kaptanlığında yine Turkish Do&Co tarafından işletilecek. Önceden taze yapılmış yemekler sunulurken, artık yemekler de yolcuların gözleri önünde hazırlanacak. Taze değil, taptaze olacak. Havacılık dünyasının donmuş gıdalar dönemini kapatamadığı bir zamanda Doğudan, ikramda çıtayı epeyce yükseltmiş durumda.

Biraz daha detay vereyim. Business, Miles & Smiles Lounge’da toplam 24 adet süit var. Süitlerde yatak, koltuk, TV ve masa yer alıyor. Duş ve tuvalet için ise ayrı alanlar oluşturulmuş. Önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan üst segment Exclusive Lounge’daki süitlerde ise duş ve tuvalet odalarda yer alacak.

Salonlarda süitlerin yanı sıra, toplantı, ibadet ve dua odaları, müze, sinema salonu, daha geniş çocuk oyun alanları bulunuyor.

Çocuklara özel restoran

İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonlarını daha da özel kılan bir başka uygulama ise ‘Çocuk Restoranı.’ Her şeyi çocuklar düşünülerek tasarlanmış bir de özel çocuk restoranı yer alıyor. Masalar, sandalyeler, tabaklar, çatallar, bıçaklar, kaşıklar çocuklara özel olacak.

Bir başka yenilik ise sessiz oturma alanı olarak dizayn edilen daybed stilindeki uzanıp dinlenme mekânından bahsetmek gerekiyor. Havalimanı manzaralı bu alan misafirlere farklı bir deneyim yaşatmaya aday.

Atatürk Havalimanı’ndaki solandan farklı olarak ‘Çay Bahçesi’ konsepti, iç mimari görselleri ve oturma alanıyla dikkat çekici.

THY Lounge’ında dünya mutfağından örneklerle birlikte Ege ve Akdeniz bölümü, sulu tencere yemekleri de dahil olmak üzere Türk mutfağından en özel lezzetlerle yolculara farklı bir deneyim yaşatılacak. Yaklaşık 50 çeşit mezenin de ikram edileceği salonda, köfte, gözleme, mantı gibi yiyecekler de dahil her şey açık mutfaklarda hazırlanacak, hikayesi ile birlikte yolculara sunulacak. Merak edenler yemeklerin nasıl yapıldığını da öğrenebilecek.

Atilla Doğudan: ‘THY’nin yeni benchmarkı olacak’

Turkish Do&Co olarak İstanbul Havalimanı’nda yolculara daha fazla deneyim yaşatacağız. Transfer yolcular için oldukça sessiz bir mekanda, açık mutfaklarda yapacağımız yemeklerle THY burada yeni bir benchmark oluşturacak. Türk kahvesine, Türk çayına özel bölümümüz olacak. Atatürk Havalimanı’ndaki deneyimlerin hepsi simit, mantı vs. burada da olacak. Günde 6 ile 8 bin insanı geçeceği salonlarda Türk mutfağı en iyi şekilde dünyaya tanıtılacak. Özellikle tencere yemekleriyle bir farklılık oluşturacağımızı düşünüyorum.