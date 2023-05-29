Tolga Sarıtaş: İlişkimiz çok güzel gidiyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk, Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren ikili, güzel havanın keyfini çıkardı.

Aralık ayından beri ekranlara ara veren Tolga Sarıtaş, "Okuduğum bir şeyler var ama henüz bir işe karar vermiş değilim. Önümüz yaz. Yeni sezona daha var. Duruma göre karar vereceğim" dedi.

"ASLOLAN SENARYO"

Son dönem revaçta olan dijital platformlara bakış açısı sorulan Sarıtaş, "Aslolan burada senaryo... 'Dijital' veya 'televizyon' diye ayırmıyorum. Tabii ki artıları ve eksileri vardır. Projenin okuduğumda bana hissettirdiği ilk planda daha önemli" şeklinde konuştu.