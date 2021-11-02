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Haberler Dünyadan Tom Brady: Gisele Bündchen ile evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya! - Magazin haberleri
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Tom Brady: Gisele ile evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya!

2009 yılından beri Brezilyalı model Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, eşiyle ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Brady, Bündchen'in podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu söyledi

Tom Brady: Gisele Bündchen ile evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya! - Magazin haberleri
'Evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya!'
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HABERTURK.COM

12 yıl önce nikah masasına oturduğu eski model Gisele Bündchen (41) ile ilişkilerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için bir evlilik danışmanına gittiklerini söyleyen Amerikan futbolcusu Tom Brady (44), SiriusXM podcas'’i Let's Go!'nun bir bölümünde yeni açıklamalarda bulundu.

Kariyerin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında konuşan Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söyledi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM!"

Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Amerikan futbolcusu "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler." diye konuştu.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Tom Brady ile Gisele Bündchen, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.

Tom Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha bulunuyor.

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