Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim

"Önce çocuklarım ve kariyerim" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, geçtiğimiz hafta 13 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Bündchen ile yollarını ayıran Brady, ayrılık sonrası yeni açıklamalarda bulundu. Boşandıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Tom Brady, bu kez 'CNN'e konuştu. Tom Brady, "Birçok profesyonel oyuncu hayatının bir noktasında işinde ve evinde böyle durumlar yaşıyor" dedi.

"ÖNCE ÇOCUKLARIM VE KARİYERİM" Ünlü isim, "İyi haber şu ki; çok dostane bir durum var ortada ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum; ailem ile ilgilenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak... Profesyoneller böyle yapar" ifadelerini kullandı. Brady, "İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım" açıklamasında bulundu.

"BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ ZAMAN İÇİN MİNNETTARIZ" Bündchen, boşanma sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek" demişti. "BU KARARA DOSTANE BİR ŞEKİLDE ULAŞTIK" Brady ise, "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

"ACI VERİCİ VE ZOR" Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Tom Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor. Tıpkı dünyanın her yerinde, her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi... Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.