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TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı

Fatih sondaj gemisinin 135 milyar metreküp gaz keşfettiği Amasra-1 kuyusunda, 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada "Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji ve matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz" denildi

TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı
TPAO'dan Amasra-1 açıklaması
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AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.

Fatih'in 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji ve matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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