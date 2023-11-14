Üç boyutlu kağıt rölyef tablolar geçim kaynakları oldu Trabzon'da bir grup kadın, el sanatları kursunda öğrendikleri teknikle hazırladıkları üç boyutlu kağıt rölyef tabloları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Trabzon'da bir grup kadın, el sanatları kursunda öğrendikleri teknikle hazırladıkları üç boyutlu kağıt rölyef tabloları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezince 3 yıl önce açılan kursa katılan 27 kadın, usta öğretici Vesile Yavuz'dan üç boyutlu kağıt rölyef tekniği ile tablo hazırlamayı öğrendi.

Kursiyerler zamanla uzmanlaşırken eser ve ürünlerini açtıkları sergilerde ve sosyal medya aracılığıyla satarak gelir elde etmeye başladı.

Usta öğretici Vesile Yavuz, AA muhabirine, tabloların yanında kapı süsleri gibi küçük hediyelik eşyaların da ilgi gördüğünü söyledi.

Başlangıçta satış yapmayı çok beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Kursiyerlerim önce küçük küçük çevresindekilere hediyeliklerle başladılar, daha sonra da satışa ufak çaplı başladılar." dedi.

Yavuz, kişiden kişiye değişmekle birlikte tekniğin yaklaşık iki yılda tam manasıyla öğrenilebildiğini, ilk başta zorlanan kursiyerlerin ürün ortaya çıkınca çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kadınların gelir elde etmesi noktasında kursların önemine işaret eden Yavuz, "Satışlarımız sergilerde başladı, sosyal medya sayesinde de daha çok görüldü. Suudi Arabistan'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan işlerimizi gören müşterilerimiz, kendi imkanlarıyla, tanıdıkları vasıtasıyla ürünleri Trabzon'dan teslim almaya çalıştılar. Ayrıca kargo şirketleriyle de gönderime başladık. Ufak ufak böyle ilerlemeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Keleş ise 3 yıl önce sosyal aktivite olarak başladığı kurs sayesinde artık kazanç elde ettiğini anlattı.

Ürünlere çok emek harcadıklarının altını çizen Keleş, "İncelikleri çok fazla. Ben manzara resimlerinde bayağı zorlanıyorum. İlk başta satışa çevremizle başladık, daha sonra duyanlar oldu. Bir tabloyu boyutuna ve işçiliğine göre 2 ila 5 bin lira arası değişen fiyatlardan satıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır eğitim alan kursiyerlerden 3 çocuk annesi Fatma Bayalan da "Kadınlarımız evde oturmasınlar, iş hayatına ya da böyle programlara katılsınlar. Hem el becerimizi geliştiriyoruz hem de sosyalleşiyoruz, kaynaşıyoruz. Aynı zamanda aile bütçemize de katkımız oluyor. Güzel bir ortam oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.