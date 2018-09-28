SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Brett Kavanaugh
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Trump'ın adayına tecavüz iddiaları sürüyor: Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum

ABD Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh hakkında tecavüz iddiaları sürüyor. Brett Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan ilk kadın olan Profesör Christine Blasey Ford yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı

28.09.2018 - 06:51 | Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Yüksek Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan ilk kadın olan Profesör Christine Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" dedi.

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.

Ford, Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyledi:

"Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım. Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim."

“DEHŞET İÇİNDEYİM”

Ford ayrıca "yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını" anlattı. "Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."

Hakkındaki iddiaları reddeden Kavanugh'ın da Senato oturumunda Ford'un ardından ifade vermesi bekleniyor. Bazı Cumhuriyetçi Partililer ve Başkan Trump, cinsel taciz iddialarını "karalama kampanyası" olarak nitelendiriyor. Ford ise ifadesine "Ben bağımsız bir insanım ve kimsenin piyonu değilim" diyerek başladı.

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor. Ramirez, Kavanaugh'ın, Yale Üniversitesi'ne gittikleri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında düzenlenen bir yurt partisinde kendisine cinsel organını gösterdiğini söylüyor. Swetnick de Kavanaugh ve arkadaşlarının partilerde tecavüz etmek için kızları sarhoş etmeye çalıştıklarını, 1982'de tecavüze uğradığı bir partide Kavanaugh'ın da bulunduğunu iddia ediyor.

 

“ADİL BİR SÜREÇ BEKLENTİSİNDEYİM”

Suçlamalarla ilgili olarak Amerikan Fox News kanalına konuşan Kavanaugh, "Onurumu ve hayat boyu kadın haklarını koruduğum gerçeğini savunabileceğim, adil bir süreç beklentisindeyim. Buna, 14 yaşında iken beni tanımış olan bir kadının iddiaları ile başlayacağım" demişti.

Suçlamaların odağındaki 53 yaşındaki yargıç, yaşananları Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesine bağlayarak, "Son dakikada yapılan karakter suikastı başarılı olamayacak" diye konuşmuştu.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyelerine büyük önem veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X