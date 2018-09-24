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Trump'ın adayı Kavanaugh'ya bir taciz suçlaması daha!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'ın geçtiğimiz hafta taciz iddialarıyla karşı karşıya kalmasının hemen peşinden ABD'de bir kadın daha Kavanaugh'ın geçmişte kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

24.09.2018 - 11:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine, yurttaki bir parti sırasında yargıcın tacizine maruz kaldığını söyledi. Kavanaugh ise iddiaları iftira olarak niteledi.

Geçtiğimiz hafta da ABD basınına açıklamalar yapan Christine Blasey Ford adlı bir kadın, 1980'li yıllarda aynı liseye gittiği Kavanaugh'un sarhoş olduğu bir anda kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti. Ford, Perşembe günü Senato'da ifade vermeyi kabul etmişti.

 

Adalet Komisyonunun önde gelen isimlerinden Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein ise Ford'un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve aday oylamasından önce konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istediğini vurgulamıştı.

Ramirez tacizin 1983-84 akademik yılında birinci sınıftayken meydana geldiğini söylüyor.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtilirken, Ramirez'in iddiası üzerine gazeteciler sınıf arkadaşlarıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedildiğini hatırladıklarını söylerken, grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

 

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.

 

 

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