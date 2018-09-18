Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Yüksek Mahkeme'ye aday olarak gösterdiği Kavanaugh hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlamasına ilişkin açıklama yaptı.

"Kavanaugh çekilmeli mi?" şeklindeki bir soruya "saçmalık" diyerek tepki gösteren Trump, oylamanın henüz yapılmamış olmasını "Gecikirse biraz gecikmiş olur, sorunun hallolacağını düşünüyorum." diye değerlendirdi.

Kavanough'a olan desteğinin devam ettiğini dile getiren Trump, "Tanıyabileceğiniz en iyi adamlardan birisidir. Kendisi hakkında hiçbir şüphem yok." diye ekledi.

Kongre'de Demokratların Kavanaough hakkında yapılacak oylamayı geciktirmesini eleştiren Trump, "Bu oylama çok daha önce yapılabilirdi, çünkü ellerinde ilgili bütün bilgiler var." ifadesini kullandı.

ABD basınına açıklamalar yapan Christine Blasey Ford adlı bir kadın, 1980'li yıllarda aynı liseye gittiği Kavanaugh'un sarhoş olduğu bir anda kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti.

Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetmişti.

Kavanaugh, konuya ilişkin, "Böyle bir şey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum. Senato Yargı Komitesi ile 36 yıl öncesine dayanan bu yanlış iddiaları çürütmek ve doğruluğumu göstermek için uygun görülen herhangi bir şekilde görüşmek istiyorum." görüşünü dile getirmişti.

Yüksek Mahkeme üyeliği için Kongre'nin onayına ihtiyacı olan Brett Kavanaugh'ın kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanırken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylığını oylaması bekleniyor.

Öte yandan Adalet Komisyonunun önde gelen isimlerinden Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein ise Ford'un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve aday oylamasından önce konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istediğini vurgulamıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin 35 yıl öncesine dayanan ve ispatlanmamış iddiaları tam da komitenin oylama öncesi yayımlamasını rahatsız edici olarak nitelendirdi.

ABD'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinde hukuk bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush'a da danışmanlık yapmıştı.

Brett Kavanaugh ayrıca, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

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