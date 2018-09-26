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Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı hakkında bir cinsel saldırı iddiası daha

ABD Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh hakkında bir kadın daha cinsel taciz iddiasında bulundu

26.09.2018 - 23:56 | Güncelleme: AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında bir kadın daha cinsel taciz iddiasında bulundu.

AA'nın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterilen ve adaylığı kongre tarafından onaylanması gereken Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz iddiaları artıyor.

Avukatı Michael Avenatti tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla kimliği ortaya çıkan Julie Swetnick, Kavanaugh hakkında yeni iddialarda bulundu.

Swetnick'in ifadelerine dayandırılan açıklamada, Kavanaugh'un 1980'lerde gittiği partilerde kızları, içeceklerine alkol ve ilaç koyarak uyuşturduktan sonra arkadaşlarıyla tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Buna benzer cinsel bir saldırının mağduru olduğunu iddia eden Swetnick, tecavüz sırasında Kavanaugh'un arkadaşı Mark Judge'nin de odada bulunduğunu ve içeceğine ilaç konulduğu için kendisini savunamadığını öne sürdü.

Kavanaugh ve lise arkadaşı Mark Judge'ın avukatı ise iddiaları yalanladı.

Geçen günlerde Amerikan haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada "hayatı boyunca hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını" ileri süren Kavanaugh, Julia Swetnick'in iddialarını "iğrenç ve hayal mahsulü" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Kavanaugh hakkındaki yeni iddialara Twitter'dan tepki göstererek, "Avukat Avenetti, bana ve yargıç Brett Kavanaugh'a attığı gibi yalan iddialarda iyi olan üçüncü sınıf bir avukat. Sadece ilgi çekmeye çalışıyor ve başkalarının kendi geçmiş kayıtlarına ve ilişkilerine bakmasını istemiyor. Tam bir ezik!" ifadesini kullandı.

Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz iddialarının sayısı, Swetnick ile üçe çıktı. Swetnick'den önce öğretim görevlisi Christine Ford 36 yıl önce Kavanaugh'un okul partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş, Kavanaugh'un Yale Üniversitesine gittiği yıllarda sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez de yine bir okul partisinde Kavanaugh'un kendisine fiziki temasta bulunmaya ve üstünü zorla çıkarmaya çalıştığı iddiasını ortaya atmıştı.

Hakkındaki iddialar sebebiyle perşembe günü kongrede ifade verecek olan Kavanaugh'un adaylığının düşürülmesi gerektiğini savunan Adalet Komitesine bağlı 10 Demokrat senatör, Trump'ın Kavanaugh'un adaylığını derhal geri çekmesini veya iddiaları soruşturmak üzere FBI'a talimat vermesini istedi.

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