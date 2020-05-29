AA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulunca, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu üretim amaçlı çalışmanın yeniden başlanacağı bildirildi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19- salgını nedeniyle TTK'nin 30 Mart'ta ara verdiği üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Üretimin 3 vardiya sistemiyle sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında TTK'de üretime 30 Mart'ta ara verilmiş, iş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılırken, diğer işçiler ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararlara istinaden TTK'de idari izinler ve esnek çalışma sona erdirilmiştir. Maden ocaklarımızda 1 Haziran itibarıyla üretime yeniden başlanacaktır. Üretim, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle sürdürülecektir. Bu konuda TTK Genel Müdürlüğü gerekli önlemler için düzenleme yapmıştır. Üretim, daha önce de uygulanan 3 vardiya sistemiyle sürdürülecektir. Kronik rahatsızlığı ve diğer nedenlerle idari izne çıkarılan personel ile esnek çalışma sistemine dahil tüm personel 1 Haziran'dan itibaren işbaşı yapacaktır."