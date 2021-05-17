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TÜİK, Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

TÜİK, Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
AA

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2020'de 12 milyon 87 bin 779 kişi iken bu yılın mart ayında yüzde 7,5 artışla 13 milyon 274 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış görüldü.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 yükseldi.

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