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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici hakları Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin liraya yükseltildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin liraya yükseltildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda 2024 yılı için parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 03:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 03:49
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        Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin liraya yükseltildi
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        Ticaret Bakanlığınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yayımlanan tebliğe göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu belirtildi.

        DHA'nın haberine göre; tebliğ, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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