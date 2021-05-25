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İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, yeni nesil R32 gazlı ve inverter özellikli duvar tipi mono ve multi split serisi klimalarını görücüye çıkardı.

Baymak'tan yapılan açıklamada, tüm klima modellerinde 5 yıllık ürün garantisi sunulduğu belirtildi. Mono Split klimalarda Elegant Plus ve Elegant Prime modelleri boy gösteren şirket, Multi Split klimalarında da Elegant Prime Multi modeli ile pazardaki rekabet ediyor. Baymak klima ailesinin bir diğer üyesi olan ve yüksek kapasite gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan 48FSA model salon tipi klimalar da tüketicinin beğenesine sunulmuş durumda.

Verile bilgiye göre, Elegant Plus ve Elegant Prime serisi mono split klimalar, R32 soğutucu akışkanı ile çalışıyor. Duvara monte edilebilen iç üniteleri ile 9000, 12000, 18000 ve 24000 Btu/h’lik 4 farklı soğutma kapasitene sahip mono split duvar tipi klimaların, ayrıca tüm bu kapasiteler için soğutmada A++ seviyesinde enerji verimliğine sahip olduğu bildirildi.

Şirketin multi split klima dış ünite kapasitelerine bakıldığında da, 18000, 21000, 27000, 36000 ve 42000 Btu/h’lik 5 farklı kapasite seçeneğine, R32 soğutucu akışkana ve A++ seviyesinde soğutma enerji verimliliğine sahip olduğu görülüyor. Tek bir klimada yüksek kapasite gereksinimi duyan müşteriler için ise, 48000 Btu/h’lik kapasiteye ve A sınıfı soğutma enerji sınıfına sahip 48FSA model salon tipi klima sunuluyor.

Öte yandan, eski tip iki yöne otomatik üflemeli klimaların aksine Baymak'ın duvar tipi mono ve multi split klimaların havayı dört farklı yöne de otomatik olarak yönlendirebilen teknolojisi sayesinde kullanıcıların hava akımları sebebi ile oluşabilecek rahatsızlıklarını en aza indirecek şekilde tasarlandığı da belirtildi.