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Tüm zamanların en çok beğeni alan Tweetleri belli oldu! Zirvedeki paylaşım şaşırtabilir

2022 yılını geride bırakmamıza az bir zaman kala 'en'ler listeleri belli olmaya başladı. Dünya genelinde en çok aratılan kelimelerden en çok beğenilenlere kadar birçok veri kullanıcılarla paylaşıldı. Özellikle sosyal medya uygulamalarında en çok beğeni alan paylaşımlar kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram'da en çok beğeni alan Messi'nin kupa fotoğrafının ardından Twitter'da en çok beğeni alan tweetler de açıklandı. İşte Twitter'ın tüm zamanların en çok beğeni alan tweetleri...

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  • Tüm zamanların en çok beğeni alan Tweetleri belli oldu! Zirvedeki paylaşım şaşırtabilir

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