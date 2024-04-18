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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: “Olimpiyat kota sayımızı da arttırabilmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz” - Diğer Haberleri

        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: “Olimpiyat kota sayımızı da arttırabilmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz”

        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:57
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        "Olimpiyata yaklaşık 80 kota verilecek"
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        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.

        Antalya’da 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesinde yarışmanın yapılacağı ‘EXPO 2016 Antalya’ alanında hazırlıklar tamamlandı. 52 ülkeden 431 sporcu, pazar günü yapılacak olan yarışmada bir yandan kürsüye çıkmak, bir yandan da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almak için mücadele verecek. Bu organizasyonda 20 km yarışlarında 90’ı kadın toplam 198 sporcu, U20 kategorisi 10 km yarışında ise 50’si kadın toplam 106 sporcu boy gösterecek. Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada düzenlenecek olan MIX bayrak yarışında ise 127 sporcu yer alacak. Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Antalya'da gerçekleştirileceğimiz Dünya Yürüyüş Şampiyonası şu an itibarıyla 1600 akredite sporcu, idareci, yönetici ile organizasyona hazır pozisyonda çalışmalarımız devam ediyor. Antalya'da yapacağımız Yürüyüş Dünya Şampiyonası aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma. Bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verilecek. Verilecek olan bu 80 kota ile olimpiyatta ortalama ferdi branşlarla birlikte 100 sporcunun yarışabileceği bir atmosferi sağlamış olacağız” diye konuştu.

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        “Olimpiyat kota sayımızı da arttırabilmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz"

        Antalya'da EXPO’da gerçekleştirilecek yarışın ülkemiz için son derece önemli olduğunu vurgulayan Çintimar, “EXPO fuar alanı, ülkemizin bugüne kadar botanik fuar anlamında yapılmış en büyük fuar alanı, aynı zamanda dünyanın en büyüklerinden birisi. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı yaptıktan sonra hem spor anlamında hem de diğer anlamlarda kullanılabilecek bir atmosfer oluştu. Biz de onun için dünya şampiyonasını bu fuar alanında gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın da destekleriyle organizasyonu en üst seviyede gerçekleştireceğiz. Hem olimpiyat kotaları kotasında gelen ülkelerin hem de bizim olimpiyat kotalarını en iyi şekilde alabilmek ve buradan kendi ülkemizde yarışırken ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak olimpiyat kota sayımızı da arttırabilmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

        “Tarihimizde atletizm adına ilk defa bir açık alan dünya şampiyonasını düzenliyoruz”

        Atletizm adına ilk defa bir açık alan dünya şampiyonası düzenlendiğini dile getiren Başkan Çintimar, “Bu da bizim için son derece önemli. Bu anlamda emek veren bütün kulüplerimize, sporcularımıza, il yöneticilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Teşkilatımıza ve bununla birlikte Antalya Valiliğimiz ve Antalya'daki bize destek olan herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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