Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetine başlayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yeni logosuyla da dikkat çekiyor. Marka kimliğinin temel ve en önemli unsurlarından biri olan logonun oluşumuyla ilgili Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli şunları anlattı; “Görsel marka kimliğinin en önemli ve en temel unsuru olan “logo”, bir markanın karakterini, duruşunu ve taşıdığı tüm değerlerini anlatan imzadır. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinin ilk aşamasında Türkiye’nin değerleri ve umutlarımız için gücümüzü adımızdan almaya karar kıldık. Parlak bir gelecek hayal eden herkes için hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunma vizyonuyla kurulan Türkiye Sigorta’nın amblemi ve logosu da; güven, güç ve yenilik gibi sigortacılık sektörünün temel kavramları üzerine kuruldu. Logomuzun uygulanabilirliğine dikkat etmemizin yanı sıra,biçim ve renklerinde de köklü geçmişimizden ve kültürel değerlerimizden esinlendiğimiz graﬁk ögeleri, amblem içine taşıdık. Turkuazın hem geleneksel el sanatımızdan çini işlemeciliğinde sıkça kullanılması hem de ülkemizi simgeleyen bir renk olması, bayrağımızın rengi olan kırmızının ise ismimize en çok yakışan renk olması nedeniyle amblemin ana renkleri; turkuaz ve kırmızı olarak belirlendi. Amblem içerisindeki “T” harﬁ üzerinde uygulanan spiral yapı ile hem marka adımızın ilk harﬁ orijinal bir graﬁk forma kavuşmuş oldu hem de güçlü bir hilal formu elde edildi. Hilal, Türk bayrağıdır, dolayısıyla Türkiye’dir. Renk ve graﬁk ögelerle oluşturulan, geçmişle gelecek arasında güçlü bir ilişki kuran Türkiye vurgusu; amblemimizin taşıdığı gücün kaynağıdır” dedi.

BÖLGESEL GÜÇ OLACAK

Türkiye Sigorta’nın tagline çalışmasının da titizlikle yürütüldüğünü belirten Atilla Benli:“Türkiye Sigorta, “Gücü, Adında…” diyerek, ismimizdeki ‘Türkiye’nin yüklediği büyük sorumlulukla; sigorta sektörünün bugününü ve geleceğini değiştirmek ve bölgesel güç olmak için faaliyetlerini sürdürecek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.