Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaBireysel EmeklilikTürkiye Sigorta logosunun şifresi - Haberler
ABONE OL

İşte Türkiye Sigorta logosunun şifresi

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesiyle eylül ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik logosu geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir ilişki kuran grafik öğeler taşıyor. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli "Amblem içerisindeki “T” harﬁ üzerinde uygulanan spiral yapı ile hem marka adımızın ilk harﬁ orijinal bir graﬁk forma kavuşmuş oldu hem de güçlü bir hilal formu elde edildi. Hilal, Türk bayrağıdır, dolayısıyla Türkiye’dir. Renk ve graﬁk ögelerle oluşturulan, geçmişle gelecek arasında güçlü bir ilişki kuran Türkiye vurgusu; amblemimizin taşıdığı gücün kaynağıdır” dedi.

Türkiye Sigorta logosunun şifresi - Haberler

Üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetine başlayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yeni logosuyla da dikkat çekiyor. Marka kimliğinin temel ve en önemli unsurlarından biri olan logonun oluşumuyla ilgili Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli şunları anlattı; “Görsel marka kimliğinin en önemli ve en temel unsuru olan “logo”, bir markanın karakterini, duruşunu ve taşıdığı tüm değerlerini anlatan imzadır. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinin ilk aşamasında Türkiye’nin değerleri ve umutlarımız için gücümüzü adımızdan almaya karar kıldık. Parlak bir gelecek hayal eden herkes için hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunma vizyonuyla kurulan Türkiye Sigorta’nın amblemi ve logosu da; güven, güç ve yenilik gibi sigortacılık sektörünün temel kavramları üzerine kuruldu. Logomuzun uygulanabilirliğine dikkat etmemizin yanı sıra,biçim ve renklerinde de köklü geçmişimizden ve kültürel değerlerimizden esinlendiğimiz graﬁk ögeleri, amblem içine taşıdık. Turkuazın hem geleneksel el sanatımızdan çini işlemeciliğinde sıkça kullanılması hem de ülkemizi simgeleyen bir renk olması, bayrağımızın rengi olan kırmızının ise ismimize en çok yakışan renk olması nedeniyle amblemin ana renkleri; turkuaz ve kırmızı olarak belirlendi. Amblem içerisindeki “T” harﬁ üzerinde uygulanan spiral yapı ile hem marka adımızın ilk harﬁ orijinal bir graﬁk forma kavuşmuş oldu hem de güçlü bir hilal formu elde edildi. Hilal, Türk bayrağıdır, dolayısıyla Türkiye’dir. Renk ve graﬁk ögelerle oluşturulan, geçmişle gelecek arasında güçlü bir ilişki kuran Türkiye vurgusu; amblemimizin taşıdığı gücün kaynağıdır” dedi.

BÖLGESEL GÜÇ OLACAK

Türkiye Sigorta’nın tagline çalışmasının da titizlikle yürütüldüğünü belirten Atilla Benli:“Türkiye Sigorta, “Gücü, Adında…” diyerek, ismimizdeki ‘Türkiye’nin yüklediği büyük sorumlulukla; sigorta sektörünün bugününü ve geleceğini değiştirmek ve bölgesel güç olmak için faaliyetlerini sürdürecek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tasarrufun dinamosu BES oldu
SİGORTABireysel emeklilik tasarrufun dinamosu
İş dünyası saldırgan Ermenistan'ı kınadı
SİGORTAİş dünyası Ermenistan'ı kınadı
SEDDK yönetim kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi
SİGORTASEDDK yönetimini güçlendirdi
Quick Sigorta’ya Sardis Awards’dan 2 ödül
SİGORTAQuick Sigorta’ya 2 ödül
Yok böyle kazanç! Dedikoduya kulak asmayan çok kazandı! - Haberler
SİGORTABES birikimlerinde olağanüstü getiri
Karadeniz'deki sel felaketlerinin ardından 200 milyon TL tazminat ödendi
SİGORTA200 milyon TL sel tazminatı
Borsanın yeni sigortası
SİGORTABorsanın yeni sigortası
BES, şeffaf ve herkesin kazandığı bir sistem  
SİGORTABES, şeffaf ve kazandıran bir sistem
Faizsiz kazanca 'katılım'
SİGORTA4X4'lük faizsiz kazanç
Genç sigortacı yüzde 35 büyüdü
SİGORTAGenç sigortacı yüzde 35 büyüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X